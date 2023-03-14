В Карабахе нарастает движение за интеграцию с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Динамика развития ситуации в Карабахском регионе Азербайджана усиливается: по сути происходит сегментация армянского меньшинства. И если 35 лет назад в Карабахе зародилась раковая опухоль сепаратизма, которую сами армяне назвали "Карабахским движением", то сегодня появляются зачатки своего рода "Карабахского движения 2.0" - но уже за реинтеграцию с Азербайджаном.



По сообщениям из армянских СМИ и источников, все чаще в армянской общине звучат призывы к тому, что действительно никаких путей, кроме интеграции, не остается. Больше того, были голоса, призывавшие положительно отнестись к приглашению на вторую встречу, опубликованному накануне Администрацией Президента Азербайджана. Так называемый "МИД" сепаратистов в итоге отказался от этого предложения: они отказываются от контактов без посредничества российских миротворцев.



Ситуация показывает, что имеет место определенный раскол среди карабахских армян: часть из них хочет жить нормальной жизнью, развиваться и налаживать свое существование. Часть же намерена и далее паразитировать на своих же соплеменников, грабя принадлежащие Азербайджану ресурсы и наживаясь на "борьбе", "самоопределении" и других не менее громких понятиях.



Позиция Азербайджана при этом неизменна: как и заявлял Президент Азербайджана, Баку настроен на налаживание контактов и диалог, но никакие контакты с армянской общиной не рассматривались до тех пор, пока одним из ее главарей был присланный из Москвы Рубик Варданян. Как только Варданян был "убран", начались реальные контакты, прошла первая встреча. Это - осознанная и четкая позиция Баку: мы готовы говорить, если будет конструктивный диалог.



И среди армянского меньшинства все больше понимания этой позиции. В то же время, "партия войны" - боящийся всего на свете Араик Арутюнян и его так называемые "чиновники" продолжает по сути держать в заложниках собственных соплеменников, надеясь на то, что сможет тянуть время вечно. Им, упершимся, хотелось бы напомнить другие слова Президента Ильхама Алиева: "Если бы в свое время против нас не началось сепаратистское движение, то сегодня и они могли бы жить так же, как и во всех остальных местах Азербайджана. Сегодня картина их жизни перед глазами. Были такие, кто видел, в каких условиях они живут. Поэтому если кто-то не желает стать нашим гражданином, то дорога не закрыта, а открыта. Могут ехать, или могут сами уехать, никто им не станет препятствовать, или же могут уехать под тентом грузовых машин миротворцев, а могут и автобусом. Дорога открыта".



Добавить к этим словам совершенно нечего.