Во Франции мы наблюдаем множество случаев проявления исламофобии - Раван Гасанов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Во Франции мы наблюдаем множество случаев проявления исламофобии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

"Общество должно бороться с исламофобией. Во Франции мы наблюдаем множество случаев проявления исламофобии. Там в настоящее время проживает 5 миллионов мусульман. Ислам маргинализируется в некоторых обществах, и это одна из главных причин, закладывающих основы религиозной дискриминации", - сказал он.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)