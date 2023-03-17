Утвержден меморандум между Азербайджаном и Сербией по подготовке моряков

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании «О признании сертификатов (дипломов) в соответствии с правилом I/10 Международной конвенции о подготовке, дипломировании и несении вахты моряков (ICTC) 1978 года (с приложениями)» между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия.

Согласно закону, утверждается Меморандум о взаимопонимании «О признании сертификатов (дипломов) в соответствии с правилом I/10 Международной конвенции о подготовке, дипломировании и несении вахты моряков (ICTC) 1978 года (с приложениями)» между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия, подписанный 23 ноября 2022 года в городе Белград.