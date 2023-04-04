Моему брату, Президенту Ильхаму Алиеву, представлен первый турецкий электромобиль Togg – Эрдоган (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с представлением первого турецкого электромобиля Togg Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает во вторник Trend, этой информацией Президент Турции поделился в своем аккаунте в Twitter.

"Моему брату Ильхаму Алиеву вручена гордость Турции - Togg. Поздравляю. Да дозволит Всевышний использовать его в прекрасные дни, мой брат", - говорится в публикации.