Президент Ильхам Алиев: Мы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - Мы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане, потому что, во-первых, Таджикистан для нас близкая страна, во-вторых, стабильная страна.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 апреля, выступая с совместным с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном заявлением для прессы в Душанбе.

"Эмомали Шарифович осветил все темы переговоров. Мы сегодня провели, я считаю, очень продуктивные переговоры, и в беседе тет-а-тет, и в рамках расширенного состава с участием делегаций обсудили конкретные вопросы будущего взаимодействия. И по всем тем направлениям, которые Эмомали Шарифович отметил, мы имеем четкое представление как двигаться вперед. И по транспортно-логистической сфере даны конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами. Мы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане, потому что, во-первых, Таджикистан для нас близкая страна, во-вторых, стабильная страна. Инвестиции идут только в те страны, где есть стабильность и хороший инвестиционный климат. То, что очень многие иностранные компании активно инвестируют в Таджикистан, говорит о том, что инвестиции, в том числе зарубежные, защищаются государством.

Я не имею никаких сомнений в том, что по результатам визита конкретные шаги будут предприняты в ближайшее время. Мы договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии в этом году в Таджикистане, и к заседанию межправительственной комиссии, я уверен, будут выполнены все поручения, которые мы дали членам делегаций именно по вопросам транспортно-логического взаимодействия, инвестиционной политики, промышленной кооперации. Уверен, что результаты нас будут радовать", - сказал глава государства.