Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:57)

БАКУ /Trend/ - 7 апреля с 13:20 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций у населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.