Смена посла в Азербайджане не планируется – МИД Ирана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - У Ирана нет планов, относительно смены посла в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Тегеране представитель Министерства иностранных дел Ирана, Насер Ханани.

По словам Ханани, смена дипломатических представителей является обычным процессом для МИД, однако подобного решения в отношении посла в Азербайджане нет.

Он добавил, что Иран верит в урегулирование напряженности в отношениях с Азербайджаном, путем переговоров.

Отметим, что 7 и 8 апреля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром-Абдуллахианом. В ходе телефонного разговора состоялось подробное обсуждение имеющегося недовольства и недопонимания между двумя странами. Была подчеркнута важность продолжения переговоров для устранения недопонимания, выражена договоренность о реализации существующих проектов между Азербайджаном и Ираном.

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