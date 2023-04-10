Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азера Паши Нематова (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Азера Паши Нематова.

Как передает Trend, в некрологе говорится:

"Азербайджанскую культуру постигла тяжелая утрата. 9 апреля 2023 года на 76-м году жизни скончался известный представитель азербайджанского театрального искусства, видный режиссер, председатель правления Союза театральных деятелей Азербайджана, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, народный артист, профессор Азер Паша Зафар оглу Нематов.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в городе Баку. По окончании средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля в 1965-1970 годах получал высшее образование на режиссерском факультете Азербайджанского государственного института искусств имени Мирзаги Алиева.

Приступив к трудовой деятельности в 1967 году в качестве ассистента режиссера в Государственном комитете по телевидению и радиовещанию при Совете Министров Азербайджанской Республики, Азер Паша Нематов в 1970-1972 годах являлся ассистентом в Азербайджанском государственном институте искусств, а в 1973-1974 годах работал режиссером-постановщиком в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Поработав в 1974-1976 годах режиссером-стажером в Ленинградском (ныне Санкт-Петербургском) театре юного зрителя, в 1977 году вернулся в Баку и вновь продолжил деятельность в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, занимая здесь до 1990 года должности режиссера-постановщика, главного режиссера и художественного руководителя, а в 1990-1992 годах являлся режиссером-постановщиком в Азербайджанском государственном академическом драматическом театре, с 2015 года стал художественным руководителем-главным режиссером Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, а с 2016 года – художественным руководителем – директором театра.

В 1992 году Азер Паша Нематов был избран председателем правления Союза театральных деятелей Азербайджана, которым руководил до конца жизни.

Азер Паше Нематову, как мастеру, обладавшему чувством высокой общественной ответственности и прекрасно усвоившему современные театральные технологии, принадлежат особые заслуги в развитии азербайджанского театрального искусства. Поставленные им на сцене Национального драматического театра ценные образцы азербайджанского и мирового драматургического наследия всегда отличались блестящим режиссерским решением, благодаря новаторскому духу с одобрением воспринимались в театральной среде и получили заслуженную оценку специалистов. Эти спектакли с успехом демонстрировались также на различных фестивалях и конкурсах, проводимых за пределами нашей страны.

На протяжении многих лет Азер Паша Нематов осуществлял плодотворную педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства, прилагал все силы и умение для овладения воспитанниками основ режиссерского искусства, которое он преподавал.

Активный участник культурно-общественной жизни республики, Азер Паша Нематов в годы руководства Союзом театральных деятелей Азербайджана проводил заслуживающую одобрения большую работу в театральной жизни страны.

Заслуги Азер Паши Нематова в развитии азербайджанской культуры были по достоинству оценены государством. В 1987 году он получил почетное звание "Заслуженный деятель искусств", в 2002 году – "Народный артист", в 2007 году был удостоен высокой награды независимого Азербайджана – ордена "Шохрат", в 2017 году – ордена "За службу Отечеству" 2-й степени, а в 2022 году – ордена "Шараф".

Память об Азер Паше Зафар оглу Нематове, видном деятеле искусств, искусном педагоге и отзывчивом человеке, навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!"

Некролог также подписали Али Асадов, Сахиба Гафарова, Самир Нуриев, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Адиль Керимли, Анар Рзаев, Франгиз Ализаде, Фархад Халилов, Шафига Мамедова, Расим Балаев, Гаджи Исмаилов.