Президент Ильхам Алиев: Мы, как друзья, как братья, искренне радуемся успехам Казахстана

БАКУ /Trend/ - Мы, как друзья, как братья, искренне радуемся успехам Казахстана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане.

«Сегодня, завершая визит, хотел бы еще раз выразить благодарность Президенту и народу Казахстана, поздравить народ Казахстана и Президента Касым-Жомарта Кемелевича с большими достижениями по пути социально-экономического развития, по пути укрепления международного авторитета Казахстана. Казахстан сегодня – я об этом говорил сегодня во время пресс-конференции – имеет большой авторитет у мирового сообщества, играет важную роль в международных делах. Инициативы, которые Казахстан выдвигает и реализует, нацелены на укрепление мер доверия, мира, в широком понимании этого слова, на Евразийском пространстве. И мы, как друзья, как братья, искренне радуемся вашим успехам»,- сказал глава государства.