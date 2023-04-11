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Группа женщин из Западного Азербайджана направила обращение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Политика Материалы 11 апреля 2023 10:08 (UTC +04:00)
Группа женщин из Западного Азербайджана направила обращение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

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БАКУ/Trend/ - Группа женщин из Западного Азербайджана направила обращение председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором информировала ее об этнических чистках и других преступлениях против человечности, совершенных Арменией, и просила Еврокомиссию о практической поддержке безопасное и достойное возвращение азербайджанцев в свои дома с учетом особых потребностей женщин и детей, передает во вторник Trend со ссылкой на Общину Западного Азербайджана.

В обращении, подписанном женщинами-интеллигентами и молодыми студентками из Западного Азербайджана, говорится следующее:

“Этим письмом, написанным от имени изгнанных из Армении азербайджанских женщин и девушек, мы хотели бы довести до Вашего внимания наши непрекращающиеся страдания. Целью Общины Западного Азербайджана, созданной в 1989 году, является защита прав азербайджанцев, вынужденно покинувших свои дома в Армении, и обеспечение их безопасного и достойного возвращения.

В результате тотальной этнической чистки, проведенной Арменией против азербайджанцев, в этой стране не осталось ни одного азербайджанца. Это оказало пагубное воздействие на нашу общину и причинило особенно большие страдания нашим женщинам и девушкам.

Хотим отметить, что Община Западного Азербайджана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН номер 1325 придает особое значение повестке дня по вопросам женщин, мира и безопасности. В Концепции возвращения, подготовленной нашей организацией, в качестве основного приоритета определены интересы женщин, детей и лиц, принадлежащих к социально-уязвимой группе населения, центральная роль в процессе возвращения отведена принятым на международном уровне прогрессивным подходам и стандартам в этой сфере, в том числе повестке дня по вопросам женщин, мира и безопасности.

Мы уверены в важности повышения роли женщин для создания мирного и стабильного общества и привержены продвижению этой повестки. Соответственно, мы предполагаем, что женщины будут активно участвовать в процессе репатриации и реинтеграции, чтобы обеспечить устойчивость и эффективность этого процесса.

Следует также подчеркнуть, что Армения не ограничилась проведением этнической чистки против азербайджанцев, но и систематически уничтожала азербайджанское культурное наследие в Армении. Уничтожение культурных и религиозных памятников, в том числе мечетей, кладбищ и других святынь, принесло огромную боль и страдания азербайджанцам и является грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека. Кроме того, за последние тридцать лет Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия и мест поклонения, несмотря на то, что такие поездки имеют большое значение для мира и примирения. Такое бесчеловечное обращение с культурным наследием Азербайджана и запрет доступа к нему способствуют дальнейшему повышению напряженности в регионе.

Как вы знаете, недавно мы направили письмо председателю Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю с тем, чтобы повысить осведомленность о целях нашей организации и получить политическую поддержку в отношении наших усилий по безопасному и достойному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев. Пользуясь случаем, хотели бы отметить положительную роль ЕС как посредника в нормализации армяно-азербайджанских межгосударственных отношений. Считаем, что вопрос безопасного и достойного возвращения, реабилитации и реинтеграции изгнанных из Армении азербайджанцев должен находиться в центре этих дипломатических усилий.

Безусловно, процесс возвращения потребует и существенной практической поддержки со стороны международного сообщества. Мы высоко оценили бы соответствующую практическую помощь Европейской Комиссии для нашего возвращения в целом и для разработки и реализации программ, служащих удовлетворению особых потребностей азербайджанских женщин и девушек во время их репатриации, реабилитации и реинтеграции в Армению в частности.

Наконец, мы рассчитываем на Вашу личную поддержку как женщины и матери и понимание тяжелого положения азербайджанских женщин и девушек, пострадавших в результате этнической чистки, проведенной Арменией.

Верим, что при Вашей поддержке мы сможем успешно работать для обеспечения безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев, в том числе женщин и девушек, и тем самым обеспечить их светлое будущее.”

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