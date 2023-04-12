Азербайджан играет важную роль в ОБСЕ – председатель ОБСЕ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в ОБСЕ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что в регионе должен быть обеспечен стабильный мир, Азербайджан и его народ заслужили это.

"Обеспечивая территориальную целостность стран на основе консенсуса в Европейском регионе, ОБСЕ должна обеспечить безопасность, используя свой потенциал и ресурсы. Здесь велика роль таких стран, как Азербайджан. Видение ОБСЕ должно быть инклюзивным и всеобъемлющим. Стабильный мир должен быть обеспечен как для Азербайджана, так и для тех, кто живет в регионе", - сказал Б.Османи.

Отметим, что сегодня состоялась встреча один на один, а затем в расширенном составе министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.