Сотрудники спецслужб и сегодня опираются в своей деятельности на школу, основы которой заложил Гейдар Алиев – Шамиль Сулейманов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники спецслужб и сегодня опираются в своей деятельности на школу, основы которой заложил великий лидер Гейдар Алиев.

Об этом сказал в четверг в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности полковник Шамиль Сулейманов.

"Мне повезло, что будучи принятым в ряды органов безопасности, я начал работать непосредственно в отделе, которым руководил Гейдар Алиев. Он побеседовал со мной, поинтересовался моей биографией, дал поручения и рекомендации. Гейдар Алиев также задал много дополнительных вопросов, хотел узнать, читаю ли я книги, интересуюсь ли театром, чем занимаюсь в свободное время. Он обладал высокими познаниями также и в областях кино, театра, литературы, одним словом, разбирался во всех областях. Работа под руководством человека, обладающего такими энциклопедическими знаниями, многому научила меня как в профессиональном плане, так и в целом по жизни. За 34-летний период моей работы его советы, то, чему он меня научил, стали для меня ориентиром", - сказал Шамиль Сулейманов.

Он подчеркнул, что операции, проведенные под руководством Гейдара Алиева, представляют собой целую школу для каждого сотрудника органов безопасности.

"Все операции, подготовленные и проведенные лично Гейдаром Алиевым, не имеют себе равных с точки зрения профессионализма. В основе этих успехов находились отличающийся метод работы и подход к вопросам, высокая требовательность к себе и сотрудникам, глубокое мышление, совершенные аналитические способности", - добавил Шамиль Сулейманов.

Он отметил, что Гейдар Алиев тем самым создал школу профессионализма.в органах безопасности. "Сотрудники спецслужб и сегодня опираются на эту основанную Гейдаром Алиевым школу, находясь на страже безопасности нашей страны как люди, верные своей Родине, государству и народу", - сказал Шамиль Сулейманов.