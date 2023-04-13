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Пытки в отношении азербайджанского военнослужащего неприемлемы - МИД

Политика Материалы 13 апреля 2023 16:50 (UTC +04:00)
Пытки в отношении азербайджанского военнослужащего неприемлемы - МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения задержала двух солдат азербайджанской армии, заблудившихся из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Trend, об этом написал в своем аккаунте в Twitter начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Они были жестоко избиты и подвергнуты пыткам. Подобное совершенно неприемлемо и должно быть осуждено на международном уровне!" - говорится в публикации.

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