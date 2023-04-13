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Азербайджан
Политика
В Сараево в честь Президента Ильхама Алиева дан официальный обед (ФОТО)
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13 апреля 2023 20:38 (UTC +04:00)
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БАКУ /Trend/ - В Сараево в честь Президента Ильхама Алиева дан официальный обед.
Новость обновляется
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Сараево
официальный обед
Президент Ильхам Алиев
Лента
Лента новостей
Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Боснию и Герцеговину
20:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Сараево в честь Президента Ильхама Алиева дан официальный обед (ФОТО)
20:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
1 человек ранен в результате разрыва мины в Лачине
20:33 (UTC+04)
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Госкомиссия Азербайджана осудила бесчеловечное отношение в Армении к азербайджанскому военнослужащему
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Как только в нашей стране возникала какая-нибудь трудность, Азербайджан всегда был рядом с нами - Желка Цвиянович
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Попытка газового шантажа: "евронаблюдатели" затеяли новую грязную игру
20:00 (UTC+04)
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Турция увеличила экспорт химпродукции в Азербайджан
19:39 (UTC+04)
Экономика
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Спикер парламента Азербайджана опровергла утверждения Армении о якобы закрытии Лачинской дороги
19:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Высказывания Пашиняна совершенно безосновательны и неприемлемы - МИД Азербайджана
19:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Сахиба Гафарова призвала осудить провокации Армении против Азербайджана
19:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
Международные организации проинформированы о насилии в Армении в отношении азербайджанского солдата - МИД
19:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
Обнародован объем перевалки портами Турции грузов с Мальты
19:17 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Обнародован объем экспорта продукции автопрома Турции в Казахстан
19:09 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Самир Шарифов встретился с послом Кореи
19:03 (UTC+04)
Экономика
Материалы
В Турции произошло землетрясение
18:48 (UTC+04)
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Материалы
Община Западного Азербайджана осудила пытки в Армении в отношении азербайджанского военнослужащего
18:44 (UTC+04)
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Рэнкинг банков Туркменистана по числу пользователей мобильного банкинга
18:35 (UTC+04)
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Материалы
Российская авиакомпания запускает новые рейсы в Азербайджан
18:27 (UTC+04)
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Азербайджанская НБКО выставила на торги облигации
18:20 (UTC+04)
Финансы
Материалы
Создан инвестфонд для развития оборонной промышленности Турции
18:17 (UTC+04)
Турция
Материалы
Мы увидим турецкий электромобиль TOGG на улицах городов Европы - министр
18:06 (UTC+04)
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Материалы
Дашкесанским пчеловодам оказаны индивидуальные аграрные консультационные услуги (ФОТО)
17:59 (UTC+04)
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Материалы
В Канаде спрогнозировали замедление темпов инфляции в стране до 3% летом 2023 года
17:48 (UTC+04)
Европа
Материалы
Мы решили открыть посольство Боснии и Герцеговины в Баку - Желка Цвиянович
17:46 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Тбилиси открылась юбилейная выставка азербайджанского художника Чингиза Фарзалиева "По ступеням времени" (ФОТО)
17:44 (UTC+04)
Культура
Материалы
Kapital Bank расширяет внедрение искусственного интеллекта и облачных технологий
17:32 (UTC+04)
Бизнес
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Совместная деятельность Азербайджана и Боснии и Герцеговины по углублению межкультурного диалога может иметь большое значение
17:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Транспортное сообщение между Южным Кавказом и Балканским регионом может быть полезным для народов, проживающих в наших регионах
17:19 (UTC+04)
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Лев Спивак награждён орденом «Сын Отечества» (ФОТО)
17:16 (UTC+04)
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Материалы
ОПЕК обновил прогноз по производству жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 г.
17:12 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в области возобновляемой энергии
17:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
Индекс потребительских цен в Азербайджане вырос за год
17:06 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Минфин Азербайджана выставит на торги гособлигации
17:03 (UTC+04)
Финансы
Материалы
ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с
17:00 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в инвестировании в Боснию и Герцеговину
16:51 (UTC+04)
Политика
Материалы
Пытки в отношении азербайджанского военнослужащего неприемлемы - МИД
16:50 (UTC+04)
Политика
Материалы
Между Азербайджаном и США обсуждены вопросы подготовки военных пилотов
16:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев: Отношения стратегического партнерства возлагают на обе страны очень большую ответственность
16:38 (UTC+04)
Политика
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"Сияй, как звезда" – спортсменки из 38 стран выступят в Баку на чемпионате Европы по художественной гимнастике
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Азербайджанский этно-джаз покоряет Париж! Новый музыкальный инструмент Этибара Асадли (ВИДЕО, ФОТО)
16:34 (UTC+04)
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Президент Ильхам Алиев: Сегодня начинается новая страница отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной
16:34 (UTC+04)
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Вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранным языкам в Азербайджане будут организованы по новой модели
16:25 (UTC+04)
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"Ferrum Kapital" завершил 2022 г. с чистой прибылью
16:20 (UTC+04)
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Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Босния и Герцеговина решительно поддержала Азербайджан
16:17 (UTC+04)
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Омбудсмен Азербайджана обратилась в МККК в связи с посещением азербайджанских военнослужащих
16:16 (UTC+04)
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Сколько иностранцев посетили Грузию с начала года?
16:13 (UTC+04)
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В Азербайджане в классификацию специальностей на уровне бакалавриата включены три специальности
16:07 (UTC+04)
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Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины в отношении территориальной целостности Азербайджана была для нас очень важна в период оккупации
16:03 (UTC+04)
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В детском доме №3 в Баку проведен мониторинг
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Возбуждено уголовное дело по факту пыток в отношении военнослужащего ВС Азербайджана
15:54 (UTC+04)
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Омбудсмен обратилась к международным организациям в связи с пытками в отношении азербайджанского военнослужащего
15:53 (UTC+04)
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Турция - одна из пяти стран с наибольшей численностью дипкорпуса - Мевлют Чавушоглу
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Президент Ильхам Алиев и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)
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Армяне подвергают побоям и издевательствам считавшегося пропавшим без вести азербайджанского солдата (ФОТО)
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Подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной (ФОТО)
15:17 (UTC+04)
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В Ташкенте состоялось торжественное открытие Дней города Шуша (ФОТО)
15:00 (UTC+04)
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Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины в расширенном составе
14:35 (UTC+04)
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14:21 (UTC+04)
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По Лачинской дороге беспрепятственно проехал 31 автомобиль миротворцев (ФОТО)
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Последняя любовь в жизни легендарной Эдит Пиаф – премьера в Баку
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Подготавливается Стратегический план Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана (ФОТО)
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В Стамбуле обрушились стены исторической крепости, погиб 1 человек (ФОТО)
13:50 (UTC+04)
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В Сараево состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО)
13:47 (UTC+04)
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В Сараево состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева (ФОТО)
13:41 (UTC+04)
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину (ФОТО)
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