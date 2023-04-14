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СМИ Молдовы публикуют статьи, осуждающие пытки азербайджанского солдата армянами

Политика Материалы 14 апреля 2023 20:24 (UTC +04:00)
СМИ Молдовы публикуют статьи, осуждающие пытки азербайджанского солдата армянами

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БАКУ /Trend/ - Молдавские средства массовой информации опубликовали статьи о жестоком обращении и пытках, которым армяне подвергли военнослужащего Азербайджанской армии.

Как сообщает Trend, в статьях, опубликованных Noi, Timpul и другими новостными порталами, жестокие пытки азербайджанского солдата расцениваются как грубое нарушение Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.

В частности, в публикации портала Noi говорится о том, что уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева прокомментировала факты пыток и бесчеловечного обращения с задержанными в Армении азербайджанскими военнослужащими. Она призвала соответствующие международные организации дать оценку этим фактам и заставить Армению соблюдать требования международного права.

На сайте Timpul опубликованы заявления главы представительства Европейского Союза в Азербайджане Петра Михалко и Министерства иностранных дел Азербайджана, которые также осудили это преступление.

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