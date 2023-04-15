Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахианом, передает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили текущую ситуацию в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Ираном.

Стороны заявили о возможности продолжения переговоров и, при необходимости, осуществления двусторонних визитов.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам.