Президент Ильхам Алиев: Сборищу шутов-сепаратистов следует знать, что нельзя испытывать наше терпение

БАКУ /Trend/ - Сепаратистам, выдумавшим в настоящее время себе вымышленные имена, - один называет себя президентом, другой – министром, третий, не знаю, председателем парламента, - этому сборищу шутов следует, наконец, знать, что нельзя испытывать наше терпение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

Выразив уверенность в том, что большинство армянского населения, проживающего сегодня в Карабахе, готово принять гражданство Азербайджана, глава государства отметил: «Просто эти пиявки, эти дикие звери, сепаратисты не позволяют. Не дают этим людям жить спокойно, 30 лет держали их в качестве заложников. Поэтому моя позиция такова, - пусть каждый услышит это, - как руководство Армении, так и стоящие сегодня за ними силы, - никто не сможет повлиять на нашу волю. Мы доказали это во время войны и после нее. Если понадобится, еще раз докажем в любой форме».