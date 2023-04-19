Помощник Президента встретился с представителями русской общины в поселке Балаханы

БАКУ/Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в поселке Балаханы Сабунчинского района с участием помощника Президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом по территориально-организационным вопросам Зейнала Нагдалиева был проведен осмотр русского кладбища.

Как сообщает Trend, З.Нагдалиев встретился с местными жителями, в том числе с представителями русской общины.

В соответствии с поручением на территории начаты работы по благоустройству, направлены обращения в соответствующие учреждения в связи со строительством водопровода, принято решение заменить сломанные надгробия, а также обнести кладбище забором для защиты.

Ранее Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту вандализма на кладбище и начало расследование.