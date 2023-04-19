Началась встреча глав МИД Азербайджана и Израиля (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Израиля Эли Коэном.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.
В рамках встречи проходит церемония подписания "Программы сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль в сфере образования на 2023-2026 годы".
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