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Международный суд приостановил рассмотрение основного иска Армении против Азербайджана

Политика Материалы 24 апреля 2023 14:08 (UTC +04:00)
Международный суд приостановил рассмотрение основного иска Армении против Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Международный суд приостановил рассмотрение основного иска Армении против Азербайджана.

Об этом сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана.

21 апреля 2023 года азербайджанская сторона официально представила в Международный суд предварительные возражения против основного иска, выдвинутого Арменией против Азербайджана в рамках Конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации",

"В связи с этим Международный суд приостановил рассмотрение основного иска Армении",- говорится в сообщении ведомства.

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