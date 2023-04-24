БАКУ /Trend/ - Международный суд приостановил рассмотрение основного иска Армении против Азербайджана.

Об этом сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана.

21 апреля 2023 года азербайджанская сторона официально представила в Международный суд предварительные возражения против основного иска, выдвинутого Арменией против Азербайджана в рамках Конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации",

"В связи с этим Международный суд приостановил рассмотрение основного иска Армении",- говорится в сообщении ведомства.