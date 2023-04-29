Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы

СТАМБУЛ /Trend/ - С первых и до последних минут Второй Карабахской войны мой дорогой брат Президент Реджеп Тайип Эрдоган был рядом с нами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 29 апреля на Аэрокосмическом и технологическом фестивале «ТЕХНОФЕСТ» в Стамбуле.

Отметив, что заявления и месседжи Президента Эрдогана однозначно поддерживают Азербайджан, глава государства заявил: «Он сказал, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном, и это придало нам дополнительные силы, дополнительный дух».