Президент Ильхам Алиев: Нападение на наше посольство было преднамеренным, организованным террористическим актом с целью убийства наших дипломатов и членов их семей

БАКУ /Trend/ - Нападение на наше посольство был преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов и членов их семей. Потому что в том здании у нас было не только посольство, но и квартиры, где живут семьи дипломатов. У нас есть сотрудники службы безопасности в нескольких странах, но только в Иране им не разрешалось носить оружие.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что в момент совершения теракта сотрудники службы безопасности были безоружными, а у человека, который ворвался в здание посольства, был автомат Калашникова, и он сразу начал стрелять. «Сразу же убил и ранил двоих из них, и только одному нашему храброму офицеру удалось голыми руками его обезоружить и вытолкнуть из здания. Но в течение 40 минут не было ни полиции, ни сотрудников местной службы безопасности, никого. <�…> Разве может такое быть неорганизованным?» - добавил Президент Азербайджана.