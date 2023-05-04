Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор имеет большой потенциал и может стать одним из продолжений проекта «Один пояс, один путь», а также частью коридора Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства отметил, что Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе. «Так как мы ожидаем роста количества грузов, роста объемов грузов. Чем больше у нас дорог, тем лучше», - подчеркнул он.