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Халаф Халафов совершил рабочий визит в Словению (ФОТО)

Политика Материалы 4 мая 2023 16:03 (UTC +04:00)
Халаф Халафов совершил рабочий визит в Словению (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 3 мая начался рабочий визит заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова в Республику Словения.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках визита состоялся очередной этап политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Словения. В ходе консультаций словенскую сторону представила делегация во главе с государственным секретарем по политическим вопросам, экономической дипломатии и сотрудничеству в области развития Самуэлем Жбогаром.

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Халаф Халафов совершил рабочий визит в Словению (ФОТО)
Халаф Халафов совершил рабочий визит в Словению (ФОТО)
Халаф Халафов совершил рабочий визит в Словению (ФОТО)
Халаф Халафов совершил рабочий визит в Словению (ФОТО)
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