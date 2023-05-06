Основы сегодняшнего сильного Азербайджана были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым -Али Асадов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Основы сегодняшнего сильного Азербайджана были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".

Он отметил, что современная история Азербайджана связана с именем Гейдара Алиева - выдающегося государственного деятеля, занимавшего особое место на мировой политической арене, выдающегося политического лидера, спасителя нашего народа и архитектора нашей государственности.

"Гейдар Алиев говорил, что идея всей его жизни как азербайджанца, гражданина Азербайджанской Республики, а также ее руководителя заключалась в служении азербайджанскому народу, который он любил больше жизни, в служении нашей государственности, экономическому, политическому, духовному развитию нашей страны. Основы сегодняшнего сильного Азербайджана были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым. Великий лидер, взяв на себя миссию спасения в самые тяжелые и судьбоносные моменты нашей истории, повел наш народ вперед. Гейдар Алиев возглавлял наш народ в периоды, охватывающие две совершенно разные общественно-политические формации. Если в первый раз, возглавляя Азербайджан, Гейдар Алиев готовил республику к независимости, то во второй раз он обеспечил вечность и непоколебимость независимости нашей страны. С избранием в 1969 году Гейдара Алиева на пост главы республики Азербайджан вступил в новую эру. Период, в течение которого великий лидер руководил республикой, вошел в историю Азербайджана как период крупномасштабного строительства и динамичного развития. Гейдар Алиев, максимально используя все возможности того периода, вывел Азербайджан в число передовых республик бывшего СССР, превратив его в одну из двух республик, обходившихся без дотаций из центра. Темпы роста народного хозяйства в республике значительно опережали среднесоюзный уровень, произведенный национальный доход увеличился в 2,6 раза, объем промышленной продукции - в 2,7 раза, сельскохозяйственной продукции - в 2,3 раза", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что одной из стратегических целей, поставленных великим лидером, было создание в республике сильного кадрового потенциала, подготовка высококвалифицированных специалистов.

"С этой целью были созданы новые вузы и средние школы. По инициативе Гейдара Алиева в 70-80-е годы в более чем 170 престижных высших учебных заведениях бывшего СССР было направлено более 15 тысяч молодых азербайджанцев для получения высшего образования по самым разным специальностям, подготовлены кадры по более чем 250 специальностям. Создание специализированного военного лицея имени Джамшида Нахчыванского в рамках стратегии развития кадрового потенциала, став первой школой для будущих офицеров Азербайджана, стало наглядным отражением мудрой политики Гейдара Алиева", - сказал Асадов.