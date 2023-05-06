Число дипмиссий Азербайджана за рубежом достигло 89 - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Общее число дипломатических миссий Азербайджана за рубежом достигло 89 (66 посольств, 6 постоянных представительств, 9 генеральных консульств, 8 офисов посольств и представительств).

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, опубликованной в газете "Азербайджан".

"В Азербайджане аккредитованы представительства 88 стран и международных организаций, консульства 15 иностранных государств. Мы можем однозначно отметить, что эти цифры являются показателем всеобъемлющих международных отношений нашей страны", - сказал он.

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