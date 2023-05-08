Великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил работу медиа, труд журналистов - Ахмед Исмайлов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Великий лидер Гейдар Алиев всегда высоко ценил работу медиа, труд журналистов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов на конференции на тему "Политика общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере медиа и современные азербайджанские медиа", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и организованной Агентством развития медиа и Аудиовизуальным советом Азербайджана.

"Великий лидер всегда высоко ценил работу медиа, труд журналистов, придавая большое значение сохранению и дальнейшему укреплению национально-духовных ценностей нашего народа, как в советское время, так и в годы независимости страны. Пресса Азербайджана ответственно выполняет важную функцию по защите наших государственных интересов и донесению до мира справедливого голоса нашего народа", - сказал Исмайлов.

Он отметил, что освобождение земель Азербайджана от оккупации благодаря решимости и политической воле Президента Ильхама Алиева, превращение нашей страны в ведущее государство региона, дальнейшее развитие и продвижение идеологии азербайджанства являются олицетворением торжества идей великого лидера Гейдара Алиева. "Великий лидер всегда глубоко уважал профессию журналиста, интересовался проблемами журналистов, всегда помогал им. Он последовательно принимал решения по укреплению материально-технической базы субъектов медиа, усилению социальной защиты журналистов, назначению им соответствующих льгот, подписывал указы и распоряжения в этой сфере", - сказал он.

Исмайлов отметил, что высокая оценка труда журналистов Президентом Ильхамом Алиевым свидетельствует об оказываемом большом доверии. Также он подчеркнул, что подписанный главой государства закон "О медиа" является большим вкладом в повышение конкурентоспособности национальных медиа, усиление экономической независимости субъектов медиа.