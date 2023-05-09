МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 9 Мая - Днем Победы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 78 лет с исторической победы над нацизмом во Второй мировой войне, одной из самых разрушительных войн в мировой истории. В этот знаменательный день мы с глубоким уважением чтим светлую память всех, кто боролся с нацизмом, поставившим человечество перед серьезной угрозой, в том числе наших героических соотечественников, проявивших в годы войны беспримерное мужество и самоотверженность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, распространенном в связи с 9 Мая - Днем Победы.

"В годовщину победы над нацизмом мы решительно осуждаем попытки оправдания опасных идеологий, угрожающих международному миру и безопасности, таких как расизм, нацизм, фашизм, героизации тех, кто их поддерживает, и призываем международное сообщество к сотрудничеству в устранении таких тенденций, чтобы никогда больше не столкнуться с опасностями войны, потрясшей весь мир, повлекшей за собой массовые человеческие жертвы и разрушения.



Неоспоримы роль и заслуги азербайджанского народа, проявившего в годы войны мужество на передовой, а также в тылу, отправившего на фронт более 600 тысяч сыновей и дочерей, прошедшего славный боевой путь от Кавказа до Берлина, в достижении победы над нацизмом. За мужество, проявленное при завоевании победы, 123 наших соотечественника были удостоены звания Героя Советского Союза, более 170 тысяч солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями.

Самоотверженный труд нашего народа в тылу, его полная мобилизация во имя победы имели исключительное значение для оказания поддержки армии, сражающейся на фронте, в том числе для победы в войне. Природные ресурсы Азербайджана, особенно запасы нефти, сыграли решающую роль в обеспечении победы в борьбе против нацизма. В 1941-1945 годах на долю Азербайджана приходилось более 70 процентов добываемой в Советском Союзе нефти, 80 процентов бензина и 90 процентов моторных масел. Благодаря бесценному труду наших нефтяников, работавших круглосуточно и без выходных для удовлетворения потребностей фронта, произведенная продукция сыграла решающую роль в судьбе войны.

Современная история нашего народа, который на протяжении всей своей истории был готов на все жертвы во имя защиты Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, известна блестящими победами, и в частности славной победой в 44-дневной Отечественной войне, одержанной решительной Азербайджанской Армией во главе с Победоносным Верховным Главнокомандующим. Именно в 44-дневной Отечественной войне наш народ, мобилизовавшись во имя восстановления международно признанной территориальной целостности страны, положил конец почти 30-летней армянской военной оккупации, тем самым сумев вписать славную победу в нашу историю.

Дорогая память наших соотечественников, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет Родины, навсегда останется в сердцах нашего народа. С глубоким уважением и благодарностью чтим наших героических соотечественников, вписавших в нашу историю славные победы", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.