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В результате провокации Армении погиб азербайджанский военнослужащий

Политика Материалы 11 мая 2023 11:25 (UTC +04:00)
В результате провокации Армении погиб азербайджанский военнослужащий

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БАКУ /Trend/ - В результате провокации, совершенной подразделениями ВС Армении, стал шехидом военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии предпринимаются решительные ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.

Руководство министерства обороны Азербайджана выражает соболезнования родным погибшего военнослужащего.

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