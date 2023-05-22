Надеюсь на достижение мира между Азербайджаном и Арменией - глава ПА ОБСЕ (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что Азербайджан и Армения смогут достичь мира.

Об этом сказала в понедельник в эксклюзивном интервью Trend председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Она отметила, что с целью поощрения парламентской дипломатии, а также для поддержки стабильности и продвижения встреч между двумя странами назначен специальный представитель по Южному Кавказу.

"Мы являемся сторонниками мира. Как председатель ПА ОБСЕ заявляю, что мир является важнейшим вопросом, и мы работаем в этом направлении", - сказала Седерфельт.