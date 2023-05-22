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Надеюсь на достижение мира между Азербайджаном и Арменией - глава ПА ОБСЕ (Эксклюзив)

Политика Материалы 22 мая 2023 13:17 (UTC +04:00)
Надеюсь на достижение мира между Азербайджаном и Арменией - глава ПА ОБСЕ (Эксклюзив)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что Азербайджан и Армения смогут достичь мира.

Об этом сказала в понедельник в эксклюзивном интервью Trend председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Она отметила, что с целью поощрения парламентской дипломатии, а также для поддержки стабильности и продвижения встреч между двумя странами назначен специальный представитель по Южному Кавказу.

"Мы являемся сторонниками мира. Как председатель ПА ОБСЕ заявляю, что мир является важнейшим вопросом, и мы работаем в этом направлении", - сказала Седерфельт.

Надеюсь на достижение мира между Азербайджаном и Арменией - глава ПА ОБСЕ (Эксклюзив)
Надеюсь на достижение мира между Азербайджаном и Арменией - глава ПА ОБСЕ (Эксклюзив)
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