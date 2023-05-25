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Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)

Политика Материалы 25 мая 2023 17:48 (UTC +04:00)
Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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СТАМБУЛ /Trend/ - Делегация партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), находящаяся с визитом в Турецкой Республике, провела встречу с жителями из Карса и Игдыра.

Как сообщает в четверг Trend, во встрече участвовали глава азербайджанской делегации, председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев, депутаты Эльшад Мирбашироглу, Вугар Искендеров, Джейхун Мамедов, а также председатель отделения AK Parti в Башакшехире Себахатдин Каяс, депутат от Стамбульского 3-го округа Шамиль Айрым, кандидат в депутаты от Партии националистического движения Гекхан Тюркеш.

Участники встречи отметили, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, и выразили уверенность в дальнейшем расширении этого взаимодействия.

В завершение была сделана фотография на память.

Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)
Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)
Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)
Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)
Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)
Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)
Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)
Делегация ПЕА провела встречу в Турции (ФОТО)
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