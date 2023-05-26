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В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 26 мая 2023 09:12 (UTC +04:00)
В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В посольстве Азербайджана в Швейцарии состоялся прием, посвященный 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров, передает в пятницу Trend.

"Посольство было радо организовать прием, посвященный Дню независимости Азербайджана. Приветственное слово почетного гостя мероприятия министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева и моя речь сопровождались потрясающим выступлением, представленным молодыми танцорами Азербайджана, Швейцарии и беженцев из Украины", - написал посол.

В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)
В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)
В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)
В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)
В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)
В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)
В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)
В посольстве в Швейцарии состоялся прием, посвященный Дню независимости Азербайджана (ФОТО)
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