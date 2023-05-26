В обозримом будущем можно выйти на подписание мирного договора между Баку и Ереваном - Песков

БАКУ/Trend/ - Сложившиеся обстоятельства позволяют рассчитывать на возможность заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией в обозримой перспективе, но главное не время, а окончательное решение всех вопросов. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС.

Он сказал, что представители Азербайджана, Армении и РФ соберутся "в конце следующей недели в Москве" для обсуждения имеющихся между сторонами вопросов. "Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится, потому что главное - это все-таки конечный результат, за временем здесь никто не гонится", - отметил Песков. По мнению представителя Кремля, "именно по этим соображениям вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора".

"Хотя, как говорилось вчера на встрече, сейчас во многом поменялись обстоятельства, и фактически, концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора", - указал Песков.