Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Члены и учредители правления Общества дружбы Египет-Азербайджан направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент!

Очень рады передать Вашему превосходительству наши самые искренние поздравления по случаю Дня независимости, пожелать Вам крепкого здоровья. Да ниспошлет Всевышний Аллах правительству и народу родного Азербайджана дальнейший прогресс и процветание.

Общество дружбы Египет-Азербайджан прилагает усилия для укрепления связей и развития сотрудничества между египетским и азербайджанским народами в различных сферах.

Распоряжением Вашего превосходительства 2023 год объявлен в Азербайджане «Годом Гейдара Алиева». По этому случаю наше Общество организовало и организует цикл мероприятий.

Пусть под Вашим мудрым и дальновидным руководством родная Азербайджанская Республика постоянно развивается и процветает!

Просим принять наши самые сердечные пожелания!" - говорится в письме.

Президент Народной Республики Бангладеш Мохаммед Шахабуддин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

Очень рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Уверен, что дружественные отношения между нашими странами будут укрепляться и впредь.

По случаю этого знаменательного дня желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья, а народу дружественной Азербайджанской Республики – постоянного мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с наступающим национальным праздником – Днем независимости.

Год от года Ваша страна уверенно продвигается по пути укрепления государственности и стабильности в обществе, наращивает свой экономический потенциал, приумножает многовековые традиции истинной дружбы, близкого и доброго соседства, а также взаимного доверия, соединяющие наши народы на протяжении веков.

Осуществляемые под Вашим мудрым руководством последовательные преобразования и структурные реформы явились надежным фундаментом для достижения столь высоких результатов в обеспечении благосостояния жителей республики. От лица всех дагестанцев и от меня лично примите слова благодарности за проведение в республике ряда значимых мероприятий, посвященных 100-летию народного поэта Дагестана, певца всемирного братства людей Расула Гамзатова.

Надеюсь, что наше многогранное взаимодействие будет и впредь развиваться на благо народов России и Азербайджана.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, больших успехов в работе, а Азербайджану - процветания и благополучия", - говорится в письме.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики от имени Президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично хотела бы передать самые искренние поздравления, наилучшие пожелания дальнейшего развития Вашей страны.

Пользуясь случаем, выражаю твердую уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться на благо наших стран.

Ваше превосходительство, передаю Вам глубокое почтение", - говорится в письме.

Капитаны-регенты Республики Сан-Марино Алессандро Скарано и Адель Тоннини направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

От имени народа Сан-Марино и от себя лично хотели бы передать Вам и дружественному народу Азербайджана наши искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Ваше превосходительство, по случаю этого знаменательного праздника выражаем наилучшие пожелания, связанные с Вашими личными успехами и благополучным будущим всего народа Азербайджана, просим принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

От имени правительства и народа Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного развития и благополучия", - говорится в письме.

Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Господин Президент!

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня независимости.

Желаю Вам крепкого здоровья, а народу Азербайджана – прогресса и процветания", - говорится в письме.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Господин Президент!

От имени Итальянской Республики и от себя лично хотел бы передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости.

Как мы подтвердили в ходе наших многочисленных встреч в чувствительный период, характеризирующийся российско-украинской войной, констатация постоянного укрепления прочных связей, соединяющих Баку и Рим, служит особым источником удовлетворения для меня.

Основываясь на истинной дружбе, объединяющей наши народы, с уверенностью могу сказать, что мы сможем и дальше использовать все возможности для углубления многомерного стратегического партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В этом контексте Италия продолжит оказание сильной поддержки дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Господин Президент, в духе искренней дружбы передаю Вам пожелания личного благосостояния, а дружественному народу Азербайджана – благополучного будущего", - говорится в письме.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент!

Разрешите передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости. Сотрудничество между Венгрией и Азербайджанской Республикой носит образцовый характер, а также поддерживается непрерывным развитием наших экономических и политических связей.

Рад, что в январе нынешнего года мы вывели связи между нашими странами на уровень расширенного стратегического партнерства.

Могу заверить Вас в том, что правительство Венгрии привержено приложению усилий по дальнейшему развитию связей с Азербайджанской Республикой как на двусторонней, так и многосторонней основе в рамках сотрудничества тюркских государств. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество послужит благополучию граждан обеих стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на ответственном посту", - говорится в письме.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент!

От имени Всемирной таможенной организации и от себя лично сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Вы встречаете этот знаменательный праздник в то время, когда отмечается 100-летний юбилей общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Он считал создание таможенной службы высокого уровня одним из важнейших факторов сохранения и дальнейшего развития независимости Азербайджана.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность за вклад Вашего превосходительства в партнерство Всемирной таможенной организации с Азербайджаном. Сегодня Государственный таможенный комитет Азербайджана под Вашим руководством и при поддержке Всемирной таможенной организации продолжает модернизацию своей деятельности.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном с нетерпением ожидаю возможности встретиться в ближайшем будущем с Вашим превосходительством для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Господин Президент, прошу принять наилучшие пожелания и заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.

Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости.

Пользуясь случаем, хочу отметить значительные успехи, достигнутые Азербайджанской Республикой на пути укрепления государственности, динамичного развития страны и проведения активной внешней политики.

Я высоко ценю хорошие отношения между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанные на дружбе, взаимопонимании и взаимном уважении. В то же время хотела бы подчеркнуть конструктивный характер политического диалога, имеющего цель внести вклад в полное использование имеющегося потенциала молдавско-азербайджанских отношений в общих интересах наших стран.

Абсолютно уверена в том, что совместными усилиями мы сможем интенсифицировать и диверсифицировать двустороннее сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания.

Ваше превосходительство, примите заверение в высочайшем почтении накануне Вашего визита в Республику Молдова для участия во втором Саммите Европейского политического сообщества", - говорится в письме.

Король Малайзии Его величество аль-Султан Абдулла Риаятуддин аль-Мустафа Билл Шах ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Билла направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

Вместе с Королевой передаем Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю 105-й годовщины независимости Азербайджана.

От всей души надеемся, что в предстоящие годы многолетние связи между Малайзией и Азербайджаном станут еще крепче на благо наших государств.

Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству здоровья, а Азербайджанской Республике и ее народу – постоянного мира, прогресса и процветания", - говорится в письме.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент!

От имени Организации тюркских государств и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости, передаю наилучшие пожелания.

Образование первой в тюркском и исламском мире демократической республики после провозглашения Азербайджанской Демократической Республикой 28 мая 1918 года своей независимости, как важное историческое событие, послужило примером для других народов.

Азербайджанская Республика, добившаяся в период после восстановления независимости большого прогресса в политической, экономической и социальной сферах, благодаря мудрой политике Вашего превосходительства достигла еще большего развития, в результате активного участия в региональных и международных вопросах, в частности, Ваших усилий в деле поощрения мира, стабильности и сотрудничества, стала лидирующей страной региона.

Еще раз выражаю глубокую признательность за инициативы и постоянную всестороннюю поддержку Организации тюркских государств. С уверенностью хочу отметить, что сотрудничество и братский дух между тюркскими государствами станет еще глубже, и наша организация достигнет новых успехов.

Пользуясь случаем, предоставленным этим знаменательным праздником, желаю Вашему превосходительству постоянных успехов, а всему народу Азербайджана – благосостояния, процветания и счастья", - говорится в письме.