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Президент Ильхам Алиев: После избрания великого лидера президентом по сегодняшний день Азербайджан зарекомендовал себя в мире как образцовая страна

Политика Материалы 28 мая 2023 12:18 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: После избрания великого лидера президентом по сегодняшний день Азербайджан зарекомендовал себя в мире как образцовая страна

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БАКУ /Trend/ - В этом месяце мы отметили 100-летие великого лидера Гейдара Алиева и до конца года мероприятия будут продолжаться.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Глава государства отметил, что именно с приходом Гейдара Алиева к руководству Азербайджан смог встать на ноги, вступить на путь развития, был положен конец гражданской войне. «С октября 1993 года – после того как он был избран президентом – по сегодняшний день Азербайджан зарекомендовал себя как пространство стабильности, образцовая страна в мире», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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