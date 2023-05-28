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Президент Ильхам Алиев: Сегодня с Азербайджаном считаются

Политика Материалы 28 мая 2023 12:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня с Азербайджаном считаются

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БАКУ /Trend/ - Мы являемся одной из редких стран в мире, которая экономически полностью независима.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

«Мы приумножили нашу политическую силу, сегодня с Азербайджаном считаются. По меньшей мере, в вопросах региональной безопасности и развития без согласия Азербайджана не может быть реализована ни одна инициатива. Я говорю, по меньшей мере, в региональной, но в то же время сегодня во многих вопросах мирового масштаба позиция Азербайджана считается важной», - подчеркнул глава государства.

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