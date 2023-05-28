Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний облик города Лачин свидетельствует о том, что мы народ-созидатель

БАКУ/Trend/ - Сегодняшний облик города Лачин, - хотя должен отметить, что это только первый этап, - свидетельствует о том, что мы народ-созидатель, и показывает, что это – наша земля.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Отметив, что армяне проводили незаконное расселение в Лачинском, а также Кяльбаджарском районах, глава государства сказал, что согласно международным конвенциям это считается военным преступлением. «Но приехав сюда в сентябре, я увидел то, в каком положении они жили. Ни с чем не могу сравнить условия, которые они создали для себя, потому что, видимо, им одним известно, как человек мог жить в таких условиях», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.