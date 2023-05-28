Президент Ильхам Алиев: Делимитация границ должна происходить на наших условиях

БАКУ /Trend/ - Делимитация границ должна происходить на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирный договор должен быть основан на международных условиях, должна быть открыта дорога в Нахчыван, и представители армянской армии, которые все еще окопались в Карабахе, должны быть выведены оттуда. Это наши условия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

«Я заявляю об этих условиях вот здесь, в городе Лачин, чтобы каждый видел: сегодня мы здесь и будем находиться здесь вечно. Пусть также знают, что отсюда видны села Армении. Мы тоже видим эти села, то есть пусть не забывают и об этом», - отметил Президент.