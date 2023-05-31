В Азербайджане изменен порядок проведения конкурса по приему на службу в таможенные органы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Порядок проведения конкурса в связи с приемом на службу в таможенные органы", утвержденный указом Президента Азербайджана от 12 ноября 2010 года №349.

Как сообщает в среду Trend, согласно изменению, если документы или информация, необходимые в связи с приемом на службу в таможенные органы, могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему "электронного правительства", эти документы или информация не требуются от кандидата, желающего принять участие в конкурсе. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему "электронного правительства" невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия кандидата, желающего принять участие в конкурсе, или предоставляется самим кандидатом.