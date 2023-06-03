Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Утвержден Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Азербайджаном и Индонезией - Указ

Политика Материалы 3 июня 2023 13:09 (UTC +04:00)
Утвержден Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Азербайджаном и Индонезией - Указ

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством трудовых ресурсов Республики Индонезия о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты".

Как сообщает в субботу Trend, в указе, руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется утвердить "Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики и Министерством трудовых ресурсов Республики Индонезия о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты", подписанный 14 декабря 2022 года в городах Баку и Джакарта.

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено обеспечить после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 указа, реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Республики Индонезия о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума о взаимопонимании в силу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости