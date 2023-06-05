Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане изменились правила проведения инвестиционного конкурса

Политика Материалы 5 июня 2023 18:27 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменились правила проведения инвестиционного конкурса

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила проведения инвестиционного конкурса".

Как сообщает Trend, согласно указу, отныне, если документы или информация, необходимые для участия в конкурсе, могут быть получены в соответствующем государственном учреждении через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не требуются от заявителя.

В случаях, если доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление требуется от соответствующего государственного учреждения на основании запроса с согласия заявителя или предоставляется заявителем.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости