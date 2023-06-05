В Азербайджане изменились правила проведения инвестиционного конкурса

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила проведения инвестиционного конкурса".

Как сообщает Trend, согласно указу, отныне, если документы или информация, необходимые для участия в конкурсе, могут быть получены в соответствующем государственном учреждении через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не требуются от заявителя.

В случаях, если доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление требуется от соответствующего государственного учреждения на основании запроса с согласия заявителя или предоставляется заявителем.