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Иран полностью утратил свое влияние за рубежом и внутри страны - руководитель Тебризского института

Политика Материалы 7 июня 2023 21:10 (UTC +04:00)
Иран полностью утратил свое влияние за рубежом и внутри страны - руководитель Тебризского института

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Баланс сил в мире меняется, и Ирану нет места в этих изменениях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель Тебризского института исследований (TEBAREN) Мамедрза Хейат в ходе "круглого стола" на тему "Вопрос Южного Азербайджана в региональной и международной плоскости" в Баку.

"Сегодня Иран находится в изоляции, полностью утратил свое влияние за рубежом и внутри страны", - сказал он.

Хейат отметил наличие проблем между Ираном и многими другими странами.

"Сегодня между Азербайджаном и Ираном существуют серьезные проблемы. Иран знает, что баланс сил в мире меняется, и ему нет места в этих изменениях", - сказал он.

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