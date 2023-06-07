Иран полностью утратил свое влияние за рубежом и внутри страны - руководитель Тебризского института

БАКУ /Trend/ - Баланс сил в мире меняется, и Ирану нет места в этих изменениях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель Тебризского института исследований (TEBAREN) Мамедрза Хейат в ходе "круглого стола" на тему "Вопрос Южного Азербайджана в региональной и международной плоскости" в Баку.

"Сегодня Иран находится в изоляции, полностью утратил свое влияние за рубежом и внутри страны", - сказал он.

Хейат отметил наличие проблем между Ираном и многими другими странами.

"Сегодня между Азербайджаном и Ираном существуют серьезные проблемы. Иран знает, что баланс сил в мире меняется, и ему нет места в этих изменениях", - сказал он.