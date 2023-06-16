Закир Гасанов дал поручение о пресечении провокаций с армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал поручение о готовности азербайджанской армии к решительному пресечению провокаций, которые могут быть совершены со стороны Армении.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, затем была проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе. Генерал-полковник Гасанов дал поручения о принятии нашими подразделениями и впредь необходимых ответных мер на интенсивные обстрелы наших позиций со стороны вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований, пресечении незаконных военных перевозок на территории Карабахского экономического района и попыток установки долговременных фортификационных сооружений, о постоянном отслеживании действий противника и готовности решительного пресечения любых провокаций.