В Азербайджане устанавливаются штрафы за деятельность иностранных партий

БАКУ /Trend/ - За учреждение или деятельность политических партий иностранных государств, а также их подразделений и организаций на территории Азербайджана физическим лицам грозит штраф в размере от 700 до 1000 манатов, должностным лицам - от 1500 до 2000 манатов, юридическим лицам - от 6000 до 8000 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно изменениям, за прием иностранцев и лиц без гражданства в члены политической партии должностные лица будут оштрафованы в размере от 800 до 1000 манатов, юридические лица - от 3000 до 5000 манатов.