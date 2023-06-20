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В Азербайджане устанавливаются штрафы за деятельность иностранных партий

Политика Материалы 20 июня 2023 15:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливаются штрафы за деятельность иностранных партий

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - За учреждение или деятельность политических партий иностранных государств, а также их подразделений и организаций на территории Азербайджана физическим лицам грозит штраф в размере от 700 до 1000 манатов, должностным лицам - от 1500 до 2000 манатов, юридическим лицам - от 6000 до 8000 манатов.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно изменениям, за прием иностранцев и лиц без гражданства в члены политической партии должностные лица будут оштрафованы в размере от 800 до 1000 манатов, юридические лица - от 3000 до 5000 манатов.

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