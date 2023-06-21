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Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)

Политика Материалы 21 июня 2023 18:50 (UTC +04:00)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 21 июня в Азербайджанской национальной консерватории в рамках 6-го Международного музыкального фестиваля “Мир мугама” состоялись прослушивания второго тура Международного конкурса мугама.

Как сообщает в среду Trend, прослушивания проводились среди 10 участников, прошедших во второй тур. В категории "инструментальное исполнение" выступили Вагиф Тахмазов, Джахандар Микаилов, Анар Велизаде (Азербайджан), Шохижохан Йориев, Тоштемир Шукуруллаев (Узбекистан), в категории "ханенде" - Мирали Сарызаде, Дашгын Кюрчайлы (Азербайджан), Мохичехра Шахмуротова, Достмурод Негмуродов (Узбекистан) и Иса Шокри Чарандаби (Иран).

22 июня будут объявлены общие результаты победителей из числа исполнителей, прошедших во второй тур конкурса.

Международный конкурс мугама проводится по категориям "ханенде" и "инструментальное исполнение". Председателем жюри конкурса по этим категориям является ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, членами жюри - главный редактор известного музыкального издания Songlines Саймон Бротон (Великобритания), музыкант из Ирака, исполнитель на уде, "Артист ЮНЕСКО за мир" Насир Шамма, создатель и дирижер Государственного камерного оркестра традиционных инструментов "Согдиана" из Узбекистана Фируза Абдурагимова, председатель исследовательской группы по музыке тюркоязычного мира Международного совета по традиционной музыке Абдуллах Акат (Турция).

Напомним, что в Международном конкурсе мугама принимают участие исполнители из Азербайджана, Ирана, Израиля, Узбекистана и Турции, всего 22 человека. За первое место вели борьбу 12 участников в категории "инструментальное исполнение" и 10 - в категории "ханенде". Нашу страну на конкурсе представили 5 исполнителей в категории "инструментальное исполнение" и 4 - в категории "ханенде".

25 июня состоится награждение победителей.

Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)
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