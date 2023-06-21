Состоялся второй тур Международного конкурса мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 июня в Азербайджанской национальной консерватории в рамках 6-го Международного музыкального фестиваля “Мир мугама” состоялись прослушивания второго тура Международного конкурса мугама.

Как сообщает в среду Trend, прослушивания проводились среди 10 участников, прошедших во второй тур. В категории "инструментальное исполнение" выступили Вагиф Тахмазов, Джахандар Микаилов, Анар Велизаде (Азербайджан), Шохижохан Йориев, Тоштемир Шукуруллаев (Узбекистан), в категории "ханенде" - Мирали Сарызаде, Дашгын Кюрчайлы (Азербайджан), Мохичехра Шахмуротова, Достмурод Негмуродов (Узбекистан) и Иса Шокри Чарандаби (Иран).

22 июня будут объявлены общие результаты победителей из числа исполнителей, прошедших во второй тур конкурса.

Международный конкурс мугама проводится по категориям "ханенде" и "инструментальное исполнение". Председателем жюри конкурса по этим категориям является ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, членами жюри - главный редактор известного музыкального издания Songlines Саймон Бротон (Великобритания), музыкант из Ирака, исполнитель на уде, "Артист ЮНЕСКО за мир" Насир Шамма, создатель и дирижер Государственного камерного оркестра традиционных инструментов "Согдиана" из Узбекистана Фируза Абдурагимова, председатель исследовательской группы по музыке тюркоязычного мира Международного совета по традиционной музыке Абдуллах Акат (Турция).

Напомним, что в Международном конкурсе мугама принимают участие исполнители из Азербайджана, Ирана, Израиля, Узбекистана и Турции, всего 22 человека. За первое место вели борьбу 12 участников в категории "инструментальное исполнение" и 10 - в категории "ханенде". Нашу страну на конкурсе представили 5 исполнителей в категории "инструментальное исполнение" и 4 - в категории "ханенде".

25 июня состоится награждение победителей.