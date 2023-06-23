Президент Ильхам Алиев: Мы существенно повышаем и будем повышать нашу боеспособность

БАКУ /Trend/ - Открытие в нашей стране очередной воинской части коммандо является очень знаменательным событием. Как вам известно, после Отечественной войны по моему указанию в Министерстве обороны были созданы Силы коммандо, и число коммандо увеличивается день ото дня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 23 июня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

«Несколько воинских частей уже действуют и планируется открытие новых воинских частей. Таким образом, мы существенно повышаем и будем повышать нашу боеспособность», - отметил глава государства.