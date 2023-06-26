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Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США могут продлиться несколько дней

Политика Материалы 26 июня 2023 14:34 (UTC +04:00)
Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США могут продлиться несколько дней

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БАКУ/Trend/ - Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США могут продлиться несколько дней.

Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Встреча начнется завтра. Есть вероятность, что переговоры продолжатся несколько дней. Основной темой является мирное соглашение», - сказал он.

Отметим, что 26 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

В рамках визита планируется проведение двусторонней встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".

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