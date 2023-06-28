Азербайджанская армия провела операцию «Гнев», уничтожено 5 членов незаконных армянских вооруженных формирований

БАКУ/Trend/ - 27 июня в 20:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении села Галайчилар Агдамского района. В результате обстрела военнослужащий Азербайджанской армии Бекиров Али Шукюр оглу получил ранение.

В ответ на провокационные действия армян, азербайджанская армия провела операцию «Гнев», в результате которой были убиты 5 членов незаконных армянских вооруженных формирований.

По некоторым данным, идет подготовка к новым провокациям со стороны незаконных вооруженных формирований, и если это произойдет, будет дан адекватный ответ, военная инфраструктура незаконных формирований будет уничтожена.