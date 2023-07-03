Министр иностранных дел Ирана посетит Баку

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Азербайджан для участия в заседании министров иностранных дел стран-участниц Движения неприсоединения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насир Канани.

По словам Канани, заседание Движения неприсоединения на уровне министров иностранных дел представляет большую значимость. Эта организация играет важную и влиятельную роль в различных региональных и международных процессах.

Канани добавил, что в телефонном разговоре между министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана было отмечено, что Иран на высоком уровне примет участие в упомянутом заседании, поскольку ценит это движение и двусторонние отношения с Азербайджаном.

"В рамках визита состоится двусторонняя встреча министра иностранных дел Ирана с азербайджанским коллегой, будут организованы и другие встречи. Каждая из этих встреч имеет значение", - отметил он.

Канани подчеркнул, что запланированные встречи могут привести к устранению непонимания между Ираном и Азербайджаном. Атмосфера взаимоотношений между двумя сторонами благоприятствует организации этих встреч. Визит министра иностранных дел Ирана в Азербайджан и предстоящие встречи могут привести к росту отношений между двумя сторонами.