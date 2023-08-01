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Изменен состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией

Политика Материалы 1 августа 2023 14:18 (UTC +04:00)
Изменен состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в состав совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 6 марта 2007 года № 2016 "Об утверждении нового состава от Азербайджана совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

Согласно распоряжению, в состав комиссии с азербайджанской стороны включен председатель правления Агентства государственных резервов.

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